В Грузии начались акции протеста после заявления властей о приостановке переговоров по вступлению в ЕС

В нескольких городах Грузии начались стихийные акции протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Об этом сообщает Paper Kartuli.

По данным издания, в Тбилиси и Кутаиси протестующие перекрыли дороги у офисов правящей партии «Грузинская мечта». В Тбилиси участники акции перекрыли Проспект Руставели, пишет Newsgeorgia.

Акция также началась в Батуми, заявлены акции в Гори и Зугдиди. Телеграм-канал Tbilis Life пишет о столкновениях с полицией в Кутаиси.

Днем 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. По его словам, Грузия также отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС. Он отметил, что конец 2028 года — это то время, когда Грузия будет должным образом подготовлена с экономической точки зрения к началу переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году.

Комментируя заявления Кобахидзе президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что сегодняшний день «ознаменовал окончание конституционного переворота; движения от Европы в сторону России». По ее словам, «нелегитимное правительство объявило войну своему народу».