Полиция разогнала протестующих у здания парламента Грузии в Тбилиси. Против участников акции применили водомет и слезоточивый газ

Полиция и спецназ применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих, собравшихся у здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает Paper Kartuli. Водомет применили на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.

Вскоре спецназ начал разгон основной массы протестующих на проспекте Руставели.

Обновление. К 02:15 по московскому времени (04:15 по тбилисскому времени) часть протестующих оставалась на проспекте Руставели. Демонстранты строили еще несколько баррикад, которые затем сносили силовики в том числе с помощью водомета.

«Эхо Кавказа» позже сообщило, что силовики зачистили территорию перед парламентом. Журналист Владимир Роменский пишет, что протестующие соорудили баррикаду на пути силовиков и подожгли мусорные баки. Примерно через полчаса полиция оттеснила протестующих с помощью спецсредств и потушила баррикаду.

Paper Kartuli сообщает, что в результате применения слезоточивого газа и водометов пострадали несколько человек. Журналисты издания, попавшие под струи водомета, рассказали о жжении кожи и глаз.

NewsGeorgia опубликовала видео жестких задержаний на проспекте Руставели.

Акция протеста у парламента Грузии началась вечером 28 ноября после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года.

В центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Между протестующими и силовиками произошло несколько стычек. К протестующим в какой-то момент присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, «нелегитимное правительство объявило войну своему народу».