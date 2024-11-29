Полицейские в Грузии окончательно разогнали протестующих. Задержаны 43 человека

К утру 29 ноября полиция в Тбилиси окончательно разогнала протестующих и зачистила проспект Руставели в районе задния парламента, оттеснив оставшихся участников к площади Первой Республики, сообщает издание Paper Kartuli.

Окончательный разгон участников протеста, как пишет Paper Kartuli, сопровождался жесткими задержаниями и насильственными действиями со стороны полиции. Спецназ в том числе преследовал людей, укрывавшихся в аптеке, свидетельствует одно из видео, снятых очевидцами.

Журналисты сообщают о нескольких пострадавших в числе протестующих. По данным журналиста Зураба Джавахадзе, одной из лидеров протеста Элене Хоштария брызгали в глаза газом, Нане Малашхия полицейские разбили нос. Издание Publika сообщило, что их журналист Александр Кешелашвили был избит, у него сломан нос.

По данным грузинского МВД, в ходе протестов были задержаны 43 человека. Их обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников полиции и мелком хулиганстве. Также ведется расследование по уголовным статьям о сопротивлении представителю власти и повреждении вещи (353 и 187 УК Грузии). О его фигурантах неизвестно.

Кроме того, во время акции протеста, заявили в МВД, пострадали 32 сотрудника полиции. У некоторых — серьезные травмы головы, глаз и тела, 13 пострадавшим потребовалось хирургическое вмешательство, добавили в полиции.

Протесты в Тбилиси начались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе накануне объявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Протестующие вышли на площадь перед зданием парламента. К ним присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Протестующие начали строить баррикады; у здания парламента начались стычки с полицией. В итоге полицейские применили водомет и слезоточивый газ для разгона участников стихийной акции.