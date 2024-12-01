США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Власти США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией на фоне отказа правящей партии «Грузинская мечта» от переговоров по евроинтеграции, объявил Госдепартамент.

«Решение „Грузинской мечты“ приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию грузинскому народу, закрепленному в конституции, добиваться полной интеграции в Европейский союз и НАТО. Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, „Грузинская мечта“ отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства США.

Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма.

Госдеп также осудил «чрезмерное применение силы» полицией против мирных граждан Грузии, протестующих против действий своих властей. «Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов», — отмечают американские дипломаты.

В Грузии четвертые сутки продолжаются массовые протесты после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Каждый вечер демонстранты собираются около здания парламента в центре Тбилиси, а также проводят акции протеста в других городах страны. Полиция разгоняет участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ запускают в полицейских пиротехнику. По данным МВД, за первые две ночи протестов были задержаны более 150 человек.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что остается «единственным независимым, легитимным институтом» в стране и не уйдет со своей должности, несмотря на истечение срока полномочий. Против отказа от евроинтеграции также выступили более ста сотрудников МИД Грузии, несколько грузинских послов ушли в отставку.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал протесты «нападением на конституционный строй страны» и обвинил в их организации европейских политиков и «пятую колонну». «Радикалы и их зарубежные хозяева каждый раз пытаются выдумать новый повод для попытки накала ситуации и украинизации Грузии… В Грузии сценарий „майдана“ не пройдет», — заявил он.

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