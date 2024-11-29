Более 100 грузинских дипломатов подписали письмо против приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС. Посол в Болгарии ушел в отставку

Сотрудники МИД Грузии выразили протест против отказа страны от курса на евроинтеграцию. Соответствующее заявление опубликовала в своих соцсетях сотрудница МИД Кети Пруидзе. Его подписали 130 дипломатов.

В открытом письме говорится, что отказ Грузии от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, о котором объявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, «не соответствует стратегическим интересам страны».

«Односторонний отказ страны от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям. Не исключено, что подобные благоприятные условия для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не будут созданы. Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны», — пишут дипломаты.

Они указывают, что без поддержки западных партнеров Грузия «остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне происходящих процессов в международной среде и среде безопасности». Снятие вопроса о вступлении в ЕС, пишут дипломаты, противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, в которой говорится о евроинтеграции.

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил, что уходит в отставку, пояснив, что усилия его и его коллег по продвижению евроинтеграции не могут быть подорваны или скомпрометированы.

«На протяжении всей моей обширной дипломатической службы я активно сотрудничал с моими коллегами в продвижении процесса евроатлантической и европейской интеграции, а также в построении прочных и доверительных стратегических партнерств с нашими союзниками», — написал посол.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого тысячи протестующих вышли на площадь перед зданием парламента. Позже протестующие попытались возвести баррикады, начались стычки с полицией, в ходе которых правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона людей. Журналисты писали о пострадавших среди протестующих. В МВД Грузии заявили, что в ходе акции были задержаны 43 человека, а 32 сотрудника полиции пострадали в стычках. К утру 29 ноября протестующих окончательно разогнали.