Премьер-министр Грузии заявил, что европейские политики и «пятая колонна» спровоцировали протесты. Они начались из-за приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС

Ответственность за насилие на проевропейских акциях протеста в Грузии несут политики из Европы и оппозиция, заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его словам приводят издание News Georgia и Interpressnews.

«Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, «европейские политики и бюрократы» пытаются добиться «украинизации» Грузии и постоянно используют вопрос статуса кандидата в Евросоюз «для ослабления, поляризации и искусственного разделения общества» в стране.

«Радикалы и их зарубежные хозяева каждый раз пытаются выдумать новый повод для попытки накала ситуации и украинизации Грузии. Они еще не осознали, что в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством, с сильными институтами и, что самое главное, опытным и мудрым народом, стойкость которого непоколебима. В Грузии сценарий „майдана“ не пройдет», — заявил премьер-министр.

Кобахидзе отметил, что в ночь на 30 ноября в Тбилиси полиция предотвратила «нападение на конституционный строй страны».

28 и 29 ноября в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые акции против отмены курса на евроинтеграцию страны. Протесты начались после того, как Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Полиция разгоняла протестующих с применением водометов и слезоточивого газа. Сообщалось, что сотрудники полиции жестко задерживали участников акций и избивали их. В ответ протестующие бросали различные предметы и запускали пиротехнику.

В ходе протестов 29 ноября, по данным Минздрава Грузии, были госпитализированы 40 человек: 36 протестующих, два сотрудника СМИ и двое полицейских. News Georgia утверждает, что пострадали сотни участников акции. МВД сообщало, что во время столкновений с протестующими пострадали 10 сотрудников ведомства, были задержаны более 150 человек.

Очередная акция протеста запланирована на вечер 30 ноября.

Проевропейские протесты в Грузии

Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. Фото и видео

Проевропейские протесты в Грузии

Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. Фото и видео