МВД Грузии сообщило о задержании более 100 человек во вторую ночь протестов из-за приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС

В Грузии в ходе второй ночи протестов из-за приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз задержаны 107 человек, сообщило МВД Грузии.

Задержания в ночь на 30 ноября прошли, как утверждает ведомство, по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии (неподчинение требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство). Всего за два дня протестов, по данным МВД страны, были задержаны более 150 участников акций.

Ведомство заявило, что митинг у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси «превысил нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях». В результате протестов пострадали 10 сотрудников полиции. При этом МВД Грузии не сообщает, сколько пострадавших среди протестующих.

Жители нескольких городов Грузии, включая Тбилиси, Батуми и Кутаиси, второй день подряд вышли на акцию протеста из-за приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС.

Акция, начавшаяся вечером 29 ноября у здания парламента, продолжалась около семи часов, полиция разогнала протестующих под утро 30 ноября с помощью слезоточивого газа и водометов. RusNews утверждает, что в этот раз в воду добавляли неизвестное едкое вещество - журналистка издания получила химические ожоги лица и рук.

Местные СМИ также сообщают, что полиция избивала протестующих и журналистов, освещавших протесты. Издание Publika опубликовало видео с избиением участника акции, лежащего на асфальте. В ответ на действия полиции протестующие возводили баррикады, жгли костры, запускали пиротехнику в сотрудников МВД, а также бросали в них различные предметы.

Ночью участники протеста разбили окна в офисе правящей партии «Грузинская мечта» на проспекте Руставели и сорвали ее флаг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала действия полиции против участников акции протеста, сравнив их с «репрессиями в российском стиле».

Акции протеста в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Против этого решения властей выступили сотрудники МИД Грузии. В открытом письме дипломаты заявили, что отказ от переговоров о вступлении в Евросоюз «не соответствует стратегическим интересам страны».

На фоне жесткого разгона участников акций протестов грузинский проправительственный канал «Рустави 2» покинули четыре журналиста, пишут «Эхо Кавказа» и News Georgia.

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. Фото и видео

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. Фото и видео