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Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в ЕС. Фотографии
Источник: Meduza
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. В центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Между участниками акции протеста и полицией произошло несколько стычек. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, «нелегитимное правительство объявило войну своему народу». Акция протеста была разогнана, полиция применила против демонстрантов водомет и слезоточивый газ. По данным грузинского МВД, в ходе протестов были задержаны 43 человека. Их обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников полиции и мелком хулиганстве.