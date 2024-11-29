Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в ЕС. Фотографии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. В центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Между участниками акции протеста и полицией произошло несколько стычек. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, «нелегитимное правительство объявило войну своему народу». Акция протеста была разогнана, полиция применила против демонстрантов водомет и слезоточивый газ. По данным грузинского МВД, в ходе протестов были задержаны 43 человека. Их обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников полиции и мелком хулиганстве.

Протестующие у здания парламента Грузии. 28 ноября 2024 года Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images

Акция протеста на площади возле парламента Грузии. 28 ноября 2024 года Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (справа) на акции протеста в Тбилиси. 18 ноября 2024 года Giorgi Arjevanidze / AFP / Scanpix / LETA

Демонстранты в Тбилиси, протестующие против приостановки переговоров о вступлении Грузии в ЕС. 29 ноября 2024 года Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA

Полицейский, подбирает дымовую шашку во время акции протеста у здания парламента Грузии. 29 ноября 2024 года Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси. 29 ноября 2024 года Daro Sulakauri / Getty Images

Полиция использует водомет для разгона протестующих. 29 ноября 2024 года David Mdzinarishvili / EPA / Scanpix / LETA

Полиция на акции протеста в Тбилиси. 29 ноября 2024 года Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

Участники акции протеста в Тбилиси. 29 ноября 2024 года



Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA

Полицейские возле парламента Грузии во время акции протеста. 28 ноября 2024 года David Mdzinarishvili / EPA / Scanpix / LETA

Задержание участников акции протеста в Тбилиси. 29 ноября 2023 года Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA