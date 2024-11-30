Президент Грузии заявила, что останется на посту до избрания легитимного парламента и главы государства. Срок ее полномочий истекает в декабре

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не уйдет с должности, несмотря на истечение срока полномочий. Об этом она заявила в телеобращении к жителям страны.

Зурабишвили назвала себя в качестве президента «единственным независимым, легитимным институтом». Она вновь заявила, что не признает легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов.

«Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами», — Зурабишвили.

В октября в Грузии прошли парламентские выборы. По результатам голосования большинство в парламенте получила правящая «Грузинская мечта», которую противники называют «пророссийской». Другие партии, прошедшие в парламент, а также президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов, заявив о фальсификациях.

Зурабишвили была избрана главой государства на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. Срок ее полномочий истекает 16 декабря 2024-го.

26 ноября парламент Грузии, в заседаниях которого сейчас участвуют только депутаты от «Грузинской мечты», назначил выборы президента страны на 14 декабря 2024 года, а инаугурацию нового главы государства — на 29 декабря. «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С тех пор протестующие каждый вечер собираются у парламента в Тбилиси, а также проводят акции протеста в других городах. Полиция разгоняет участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ запускают в полицейских пиротехнику. По данным МВД, за две ночи протестов были задержаны более 150 человек.

протесты в Грузии

Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. Фото и видео

протесты в Грузии

Протесты в Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. Фото и видео