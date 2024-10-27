Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать итоги выборов в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальной пресс-конференции заявила, что не признает официальные результаты парламентских выборов.

Зурабишвили выразила мнение, что признание этих выборов значит «приход России и подчинение Грузии». «Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», — сказала она.

Зурабишвили призвала сторонников оппозиции выходить на митинги вечером в понедельник, 28 октября.

Заявление президента было сделано после консультаций с основными оппозиционными политическими партиями.

Согласно данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта», которую противники называют «пророссийской», получила 53,9% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционных партии, выступающих за большее сближение с Западом. Все они заявили, что не признают результатов голосования и считают их сфальсифицированными. Две наиболее популярных партии — «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» официально объявили, что отказываются от мандатов.

Мониторинговая миссия ОБСЕ указала на ряд серьезных нарушений, однако в своем отчете не стала подвергать сомнению исход выборов в целом. В ЕС призвали ЦИК Грузии оперативно расследовать нарушения и выразили мнение, что для Грузии сейчас особенно важен «конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими силами».

Читайте также

На выборах в Грузии победила пророссийская «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признать итоги и обещает акции протеста Наблюдатели говорят о нарушениях, «значительно повлиявших на результат»

Читайте также

На выборах в Грузии победила пророссийская «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признать итоги и обещает акции протеста Наблюдатели говорят о нарушениях, «значительно повлиявших на результат»