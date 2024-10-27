На выборах в Грузии победила пророссийская «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признать итоги и готовит акции протеста Наблюдатели говорят о нарушениях, «значительно повлиявших на результат»

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили выступает перед сторонниками после публикации результатов экзит-поллов, 26 октября 2024 года Giorgi Arjevandze / AFP / Scanpix / LETA

ЦИК Грузии объявил, что победу на парламентских выборах одержала «Грузинская мечта». По итогам обработки 99,7% протоколов «Грузинская мечта» получает 54,1% голосов, что гарантирует ей большинство в парламенте, достаточное для единоличного формирования правительства, но недостаточное для изменения Конституции. Также в парламент проходят четыре главные оппозиционные партии — «Коалиция за перемены», получившая 10,9% голосов, «Единое национальное движение» (10,1%), «Сильная Грузия», (8,8%), «Гахария за Грузию» (7,8%).

В крупных городах «Грузинская мечта» показала худшие результаты, чем в среднем по стране (Тбилиси — 40%, Батуми — 49,7% Кутаиси — 47,3%), но также везде была на первом месте. На участках за рубежом победила оппозиция, правящую партию там поддержали лишь 15% избирателей.

Крупнейшие оппозиционные партии отказались признать результаты. «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» уже через несколько часов после закрытия участков заявили, что выборы «украдены», обвинили правящую партию в «конституционном перевороте» и заявили, что с 27 октября начнут перманентные протестные акции. В «Коалиции за перемены» также утверждают, что раскрыли масштабную схему фальсификаций; подробности там пообещали предоставить позже. Позже с аналогичным заявлением выступила «Сильная Грузия». Все три движения заявили, что отказываются от полученных депутатских мандатов.

Лидер партии «Гахария за Грузию» Гиорги Гахария ушел от прямого ответа на вопрос, откажется ли его партия от мандатов, заявив, что сначала нужно изучить отчеты наблюдателей о масштабах нарушений. При этом он также отметил, что опубликованные результаты «не отражают волю грузинского народа».

Лидеры «Единого национального движения» перед пресс-конференцией, 27 октября 2024 года Vano Shlamov / AFP / Scanpix / LETA

В «Грузинской мечте» обвинили оппозицию в неумении проигрывать. «У оппозиции не хватило достоинства смириться с очередным поражением. Вы видите, что за все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение», — заявил премьер Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что в ближайшее время парламентские процессы «продолжатся в обычном для нашей страны режиме» и что «Грузинскую оппозицию» не интересует, собирается ли оппозиция отказываться от мандатов или нет.

Наблюдатели заявили, что нарушения в ходе голосования повлияли на его результаты. В «Международном обществе за честные выборы и демократию» (ISFED) отметили, что сам подсчет голосов проходил без существенных нарушений, но в целом выборы нельзя назвать честными «из-за масштабных попыток запугивания и подкупа» и что нарушения «имели значительное влияние на результаты». Наблюдатели ISFED фиксировали факты подкупа на 13% участков, а на 9% не была должным образом обеспечена тайна голосования, на нескольких участках также были зафиксированы вбросы. Также нарушения, в основном, связанные с учетом избирателей и тайной голосования, зафиксировали в наблюдательной миссии гражданских организаций Грузии My Vote и в «Ассоциации молодых юристов Грузии».

В наблюдательной миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) указали на факты «насилия в отношении оппозиции», неправомерное использование административного ресурса и давление на журналистов — все это вместе, отметили в ENEMO, «существенно нарушило демократический характер избирательного процесса».

Первой «Грузинскую мечту» с победой поздравила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Кобахидзе еще до объявления результатов, написав в соцсети икс: «Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан!» Утром 27 октября с поздравлениями выступили соседи Грузии — Азербайджан и Армения. Ильхам Алиев при этом отметил, что грузины «выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям». От России пока высказался только председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин: он отметил, что победа «Грузинской мечты» при одновременном проходе в парламент четырех оппозиционных партий «сулят активный период во внутренней политике страны». США и Евросоюз официальных заявлений пока не делали.

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