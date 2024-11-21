Уральский пиарщик Ярослав Ширшиков, осужденный из-за поста об убийстве «военкора» Татарского, попросил не включать его в списки на обмен

Уральский пиарщик Ярослав Ширшиков, осужденный на пять лет колонии из-за поста об убийстве «военкора» Владлена Татарского, обратился к назначенному полномочным представителем президента в Уральском округе Артему Жоге с просьбой не включать его в списки на обмен.

На письмо Ширшикова, которое опубликовала его группа поддержки, обратило внимание издание «7×7».

В связи с появившимися в СМИ публикациями о подготовке нового обмена заключенными между РФ и США в феврале 2025 года я, как узник совести, признанный политзаключенным на международном уровне, требую исключить меня из списков по обмену.

Я предпочитаю задавать вопросы властям моей страны без помощи иностранных правительств. А если, чтобы оставаться на родине и быть со своим народом в самую трудную минуту, я должен сидеть в тюрьме — я буду сидеть в тюрьме.

Объясняя, почему он обращается к полпреду, Ширшиков пишет, что «Путин выдвинулся в президенты РФ через Жогу… Видимо, этот Жога умеет решать вопросики». «На самом деле, пишу именно полпреду по двум причинам. Во-первых: я с Путиным не разговариваю, а во-вторых: в папке с правовой информацией в камере нет контактов МИДа, который по слухам занимается подготовкой нового обмена», — говорится в письме. Жогу Ширшиков просит «доложить о своей воле» президенту.

Первый обмен российских политзаключенных на арестованных и осужденных за рубежом россиян состоялся 1 августа 2024 года. О возможном втором обмене никакой информации пока нет, но о нем заявил адвокат осужденной в России по статье о госизмене гражданки США Ксении Карелиной (Хаваны) Михаил Мушаилов. По его словам, обмен может пройти в феврале 2025 года. Не включать себя в списки на обмен попросил также социолог Борис Кагарлицкий, осужденный на пять лет по статье об оправдании терроризма.

Ярослава Ширшикова осудили в Екатеринбурге в конце февраля 2024 года. Суд назначил ему два года колонии по обвинению в оправдании терроризма (статья 205.2 УК). В октябре 2024 года ему увеличили срок с двух до пяти лет. Ужесточить приговор потребовала сторона обвинения, первоначально запрашивавшая для Ширшикова шесть лет лишения свободы.