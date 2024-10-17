Уральскому пиарщику увеличили срок за пост об убийстве Владлена Татарского с двух до пяти лет

Апелляционный военный суд во Власихе (Московская область) ужесточил приговор пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову по делу об «оправдании терроризма» с двух до пяти лет лишения свободы. О решении суда рассказал Itʼs My City адвокат Ширшикова Федор Акчермышев.

Ужесточить приговор просила сторона обвинения, первоначально запрашивавшая для Ширшикова шесть лет лишения свободы. Прошение прокуратуры, пишет Itʼs My City, апелляционная инстанция удовлетворила лишь частично. Защита первоначальный приговор не обжаловала.

Дело в отношении Ширшикова было возбуждено из-за поста телеграм-канале в день смерти Владлена Татарского, в котором он признавался, что не сожалеет . Приговор был вынесен в феврале 2024 года.

Ярослав Ширшиков сопровождал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича во время его рабочей поездки в Екатеринбург и одним из первых в конце марта 2023 года сообщил об исчезновении журналиста (позднее выяснилось, что Гершкович задержан и обвинен в шпионаже). Самого Ширшиков задержали в середине апреля и обвинили в «оправдании терроризма».

Эван Гершкович был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Западом в начале августа 2024 года.