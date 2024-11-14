Социолог Борис Кагарлицкий, осужденный по делу об «оправдании терроризма», попросил не включать себя в списки на обмен заключенными

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий, приговоренный к пяти годам колонии по обвинению в «оправдании терроризма», заявил, что отказывается быть участником возможных обменов заключенными между Россией и Западом. Обращение Кагарлицкого опубликовано в телеграм-канале общественно-политического журнала «Рабкор», который он возглавляет.

В последнее время оживились разговоры об очередном обмене. На кого собираются менять российских политзаключенных пока еще непонятно, зато активно обсуждается вопрос о том, кого в обменные списки включать, а кого нет. Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме — буду сидеть в тюрьме.

Он назвал высылку неугодных власти граждан «одной из форм политических репрессий». «Если мы боремся за свободу, то подобная, пусть и более мягкая, форма репрессий должна нами осуждаться. Политзаключенным необходимо полноценное освобождение. Всем. И на Родине», — отметил социолог.

Кагарлицкий также пообещал подать в суд на любое иностранное правительство, если оно согласится провести обмен заключенными с Россией, участником которого он окажется против своей воли.

1 августа 2024 года Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Взамен страны Запада передали России восьмерых граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж и взлом компьютерных сетей.

13 ноября провластный телеграм-канал Mash сообщил, что Россия и США могут в очередной раз обменяться заключенными в феврале 2025 года. В списке МИД РФ якобы фигурируют 70 человек, возвращения которых на родину добивается Кремль.

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