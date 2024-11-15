Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеохостинг YouTube в России работает с перебоями, но для россиян сегодня этот вопрос «не относится к перечню приоритетных».

«YouTube не включают и выключают. Он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники и технологии этого замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор, они должны предоставить информацию на этот счет», — цитирует Пескова ТАСС.

Песков подтвердил, что работа ютьюба в России обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым.

«Действительно, да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, связанной исключительно с позицией хозяина этого сервиса», — сказал он.

По словам Пескова, Google «не хочет выполнять законы РФ, хотя обязана это делать». «С другими аспектами президент, действительно, сказал, что посмотрит», — добавил он.

При этом, Песков подчеркнул, что перебои в работе ютьюба, по его мнению, не относятся к приоритетным для россиян темам.

«Насколько нам известно, все-таки проблема YouTube ни коим образом не относится к перечню приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая постановка вопроса, [мол], когда россиянам вернут YouTube, — я бы с ней не согласился. Это совсем не главное сейчас», — сказал он.

14 ноября гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что накануне обсуждал с Путиным проблему замедления работы YouTube в России и президент, выслушав его, ответил: «Я разберусь, я посмотрю».

На фоне ряд российских СМИ и телеграм-каналов обратили внимание на то, что по данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck во второй половине дня 14 ноября YouTube был доступен у всех российских операторов. При этом опросы читателей показывали, что в работе ютьба по-прежнему наблюдаются перебои.

Судя по данным GlobalCheck за последние шесть месяцев, видеохостинг 14-15 ноября был доступен в России так же, как и в предыдущие три месяца, прошедшие с начала замедления.

В России с лета 2024 года наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга. Власти РФ отрицают это и возлагают ответственность на Google: они утверждают, что замедление вызвано неполадками в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео. В Google заявляли, что со стороны компании никаких технических проблем нет.