GlobalCheck: в России снова полностью доступен ютьюб

Видеохостинг YouTube снова доступен у всех российских операторов, свидетельствуют данные сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck.

Согласно нему, в настоящее время доступность YouTube в России составляет 100%. Если посмотреть статистику GlobalCheck за последние месяцы, то с августа доступность YouTube в России не превышала 80%.

Российские пользователи в соцсетях, ранее жаловавшиеся на проблемы с YouTube, подтверждают, что сервис снова стал целиком доступен. Другие отмечают, что и раньше не замечали особых проблем в его работе.

14 ноября гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что накануне обсуждал в Кремле с Владимиром Путиным проблему замедления работы YouTube в России и президент, выслушав его, ответил: «Я разберусь, я посмотрю».

В России с лета 2024 года наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга. Власти РФ отрицают это и возлагают ответственность на Google: они утверждают, что замедление вызвано неполадками в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео. В Google заявляли, что со стороны компании никаких технических проблем нет.