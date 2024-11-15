Роскомнадзор: изменений в качестве работы YouTube не наблюдается

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора 15 ноября прокомментировал сообщения СМИ о том, что, по данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck, во второй половине дня 14 ноября YouTube был доступен у всех российских операторов.

В сообщении центра сказано, что сервис GlobalCheck «предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокирован или нет». При этом сервис «не проверяет качество работы сервиса».

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — заявили в организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее 15 ноября, что YouTube в России работает с перебоями. «YouTube не включают и выключают. Он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники и технологии этого замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор», — говорил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 14 ноября пообещал гендиректору «Мосфильма» Карену Шахназарову «разобраться» с вопросом о замедлении работы YouTube.

После этого российские СМИ и телеграм-каналы, в том числе «Медуза», обратили внимание на данные GlobalCheck о том, что YouTube доступен у всех российских операторов. При этом опросы читателей показали, что видеохостинг работает с перебоями.

Проблемы с доступом к YouTube возникли летом 2024 года. Источник в телекоммуникационной отрасли сообщил «Медузе», что Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube. Власти РФ при этом утверждали, что проблемы возникли в работе сервиса Googlе, предназначенного для кеширования и ускорения загрузки видео. В компании Googlе говорили, что замедление работы YouTube в России не стало «результатом технических проблем или действий с нашей стороны».

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