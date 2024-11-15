Правительство РФ выделит 14 миллиардов рублей для выплат беженцам из Курской области на покупку и строительство жилья

Правительство России объявило, что направит дополнительные деньги на оказание помощи жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления ВСУ.

Курская область получит почти четыре миллиарда рублей в качестве компенсации затрат на покупку необходимых вещей для пострадавших, а также более одного миллиарда рублей — на возмещение средств за аренду жилья.

Кроме того, 14 миллиардов рублей будет выделено «для единовременной выплаты на покупку или строительство жилья».

Белгородская область получит на эти же цели около 3,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал правительство «очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро — без бюрократической волокиты».

Из-за наступления украинской армии в Курской области, начавшегося в августе, свои дома, по официальным данным, покинули 112 тысяч человек. Жители Суджи, потерявшие свои дома, долгое время требуют выдать им сертификаты на покупку нового жилья, которые в начале сентября им пообещал глава региона. Они, в частности, записали обращение к Владимиру Путину, а также устроили митинг в Курске. После этого власти отчиталась о выдаче двух сертификатов на жилье многодетным женам участников войны в Украине.

Губернатор региона Алексей Смирнов говорил, что общие затраты на восстановление поврежденных объектов в Курской области после атак украинской армии превысят 700 миллиардов рублей.

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