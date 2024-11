По делу об утечке секретных документов об ударе Израиля по Ирану задержан сотрудник ЦРУ

Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Асиф Уильям Рахман задержан по делу о раскрытии секретных документов, в которых США оценивали планы Израиля нанести удар по Ирану. Об этом 13 ноября сообщили газеты The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на судебные документы и слова источников.

В материалах окружного суда США на острове Гуам (.pdf) говорится, что Асиф Рахман — сотрудник американского правительства, имевший высший уровень допуска к секретной информации. В материалах не сказано, что Рахман работал в ЦРУ, но источники газет подтвердили, что он работал на шпионское агентство за границей. ЦРУ отказалось от комментариев.

В документах суда сказано, что 7 ноября Рахману предъявили обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали Рахмана 12 ноября в Камбодже, после чего доставили на Гуам, где он должен предстать перед судом 14 ноября.

Утечка особо секретных разведданных Пентагона о планах Израиля нанести удар по Ирану произошла в октябре. В проиранском телеграм-канале опубликовали материалы Национального агентства геопространственной разведки США, датированные 15 и 16 октября. В них анализировались данные о подготовке удара на основе спутниковых снимков. В документах говорилось о типах самолетов и боеприпасов, которые может использовать Армия обороны Израиля. В одном из отчетов отмечалось, что США не видели признаков того, что Израиль планирует задействовать при атаке ядерное оружие, отмечает WSJ.

Американские спецслужбы начали искать источник утечки, опасаясь раскрытия новых секретных материалов. Федеральное бюро расследований сообщило в октябре, что проводит расследование утечки, сотрудничая с партнерами в министерстве обороны и разведывательном сообществе.

Из-за утечки документов Пентагона Израиль отложил атаку на Иран, сообщила 24 октября британская газета The Times. Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам Ирана в ночь на 26 октября.

В последние годы произошло несколько чувствительных утечек секретных документов США. Одна из крупнейших утечек произошла в 2022-2023 годах, когда военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра опубликовал на Discord материалы Пентагона, в том числе о российско-украинской войне. Тейшейру приговорили к 15 годам лишения свободы.

В Израиле проводят расследование из-за того, что в сентябре немецкий таблоид Bild опубликовал секретный отчет израильской разведки. В нем говорилось, что террористы ХАМАС намеренно затягивают переговоры по освобождению заложников и пытается манипулировать общественным мнением в Израиле. Среди подозреваемых оказался помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

