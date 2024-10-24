The Times: Израиль отложил удар по Ирану из-за утечки американских секретных документов

Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за того, что в США произошла утечка секретных военных документов, посвященных потенциальной атаке, сообщила 24 октября британская газета The Times со ссылкой на источники.

«Утечка американских документов отложила атаку из-за необходимости изменить некоторые стратегии и компоненты. Месть будет, но потребуется больше времени, чем предполагалось», — сообщил изданию источник в разведке, знакомый с ходом израильских переговоров.

Федеральное бюро расследований США начало расследование после того, как в Пентагоне произошла утечка особо секретных разведывательных данных, посвященных планам Израиля нанести удар по Ирану, сообщили американские СМИ 19 октября. Документы, датированные 15 и 16 октября, появились в проиранском телеграм-канале.

The Times пишет, что в утекших документах США оценивали вероятный удар Израиля на основе спутниковых снимков и других разведданных. В утечке не упоминались потенциальные иранские цели, по которым может ударить Израиль.

Войска Ирана 1 октября нанесли второй с начала года массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет. Иран заявил, что атака стала ответом на убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего иранским Корпусом стражей исламской революции в Ливане Аббаса Нильфрушана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил 9 октября президенту США Джо Байдену, что целью ответного израильского удара станут военные цели, а не ядерные или нефтяные объекты, сообщала газета The Washington Post. По данным издания, Израиль планирует нанести удар по Ирану до выборов в США, намеченных на 5 ноября. Газета сообщила вечером 23 октября, что, по информации иранских источников, Израиль может нанести удар по Ирану «в течение недели», то есть до конца октября.

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