The Washington Post: Нетаниягу сообщил Байдену, что Израиль атакует военные цели в Иране, а не ядерные или нефтяные объекты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил президенту США Джо Байдену, что израильская армия собирается нанести удар по военной инфраструктуре Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам страны. Об этом Нетаниягу сказал Байдену во время разговора, прошедшего 9 октября, сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post 14 октября.

Чиновник, знакомый с этим вопросом, сообщил на условиях анонимности, что Израиль ответит на недавнюю атаку со стороны Ирана таким образом, чтобы избежать «политического вмешательства в американские выборы», намеченные на 5 ноября. Израиль собирается нанести удар по Ирану до выборов в США, поскольку Тегеран может воспринять долгое отсутствие ответных действий как слабость, сообщила неназванная собеседница газеты.

Американский чиновник рассказал, что Нетаниягу занял «более умеренную позицию» в вопросе удара по Ирану. Смягчение позиции Нетаниягу, пишет The Washington Post, повлияло на то, что Байден решил поставить в Израиль систему противоракетной обороны THAAD (Пентагон объявил о поставке 13 октября).

Нетаниягу 10 октября собрал свой кабинет, чтобы обсудить возможные варианты удара по Ирану, но не стал запрашивать разрешение на атаку, сохраняя неопределенные сроки.

Канцелярия премьер-министра Израиля не ответила на просьбу WP о комментарии. Белый дом также не прокомментировал информацию издания.

Войска Ирана 1 октября нанесли массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет. Иран заявил, что нанес уже второй удар по Израилю с начала 2024 года в ответ на убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.

После иранского удара президент США Джо Байден публично заявил, что выступает против того, чтобы Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Власти США опасаются, что удар по энергетической инфраструктуре Ирана может подорвать энергетические рынки, писало агентство Bloomberg.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в начале октября, что Израиль должен атаковать ядерные объекты Ирана. По словам Трампа, ядерное оружие, которое разрабатывает Иран, — это «самые большие риски, которые у нас есть».

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