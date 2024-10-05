Трамп заявил, что Израиль должен ударить по ядерным объектам Ирана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Израилю в ответ на недавний ракетный обстрел со стороны Ирана следует нанести удар по ядерным объектам Тегерана.

Таким образом политик, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, отреагировал на слова Джо Байдена, который наоборот выступает против израильских атак по иранским ядерным объектам.

«Когда ему задали вопрос [про атаку по ядерным объектам Ирана], ответ должен был быть таким: сначала нанесите ядерный удар, а потом уже беспокойтесь об остальном», — заявил Трамп.

По словам республиканца, ядерное оружие, которое, вероятно, разрабатывают иранские власти, относится к «самым большим рискам, которые у нас есть». «Разве это не то, по чему вы должны ударить?» — спросил бывший президент участников митинга.

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