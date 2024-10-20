В США начали расследование после утечки секретных документов о подготовке Израилем удара по Ирану

США расследуют утечку особо секретных разведданных о планах Израиля по нанесению ответного удара по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По данным Axios, документы опубликовал проиранский телеграм-канал Middle East Spectator. Он утверждал, что получил их от источника в разведывательном сообществе США. Документы датированы 15 и 16 октября.

В документах, в частности, говорится о перемещении Израилем боеприпасов и ракетных учениях израильских ВВС.

Телеграм-канал утверждает, что опубликованные им документы были составлены Агентством национальной безопасности США и Национальным агентством геопространственной разведки. Как отмечает CNN, документы имеют пометку, согласно которой, доступ к ним могут иметь только США и их союзники по разведывательному альянсу «Пять глаз» — Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Один из собеседников CNN заявил, что в ходе расследования выясняется, кто имел доступ к предполагаемым документам Пентагона.

Иран нанес 1 октября массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет. Власти страны заявили, что удар стал ответом на убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.

16 октября CNN сообщал, что Израиль подготовил план ответного удара по Ирану и собирается нанести его до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил президенту США Джо Байдену, что израильская армия собирается нанести удар по военной инфраструктуре Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам страны.

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