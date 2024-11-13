Американского военного Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке документов Пентагона, приговорили к 15 годам

Судья федерального суда Бостона приговорила 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейру к 15 годам заключения по делу об утечке секретных документов Пентагона, сообщил Минюст США.

Также Тейшейре назначены три года надзора после заключения. Обвинение требовало для Тейшейры 17 лет лишения свободы.

Тейшейру признали виновным в хранении и публикации сотен страниц секретной информации о национальной обороне, включая совершенно секретные документы, на онлайн-платформе. Информация, как говорится в релизе Минюста США, была получена из конфиденциальных данных американской разведки, собранных с помощью секретных источников и методов.

Сам Тейшейра на заседании выразил сожаление по поводу «всего того вреда», который он причинил друзьям, семье и «тем, кто за границей». «Я не думаю, что могу в полной мере выразить, насколько я раскаиваюсь», — сказал Тейшейра.

По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, действия Тейшейры поставили под угрозу национальную безопасность страны и ее союзников. Директор ФБР Кристофер Рэй назвал приговор «суровым предупреждением» всем, кому доверена защита информации о национальной обороне» и заявил, что действия Тейшейры подвергли большому риску не только безопасность страны, но и ее войска.

Джек Тейшейра поступил на службу в 2019 году и служил в разведывательном подразделении на базе Кейп-Код в Массачусетсе. Его арестовали в апреле 2023 года и обвинили в утечке секретных документов Пентагона, которые он публиковал в закрытом чате в мессенджере Discord. Часть информации в документах касалась войны в Украине и передвижения войск. Внимание на документы, попавшие в открытый доступ в интернете, обратили журналисты. В марте 2024 года Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения.

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