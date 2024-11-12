Володин заявил о подготовке законопроекта, запрещающего принимать в школы детей без знания русского языка

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение парламента внесут законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, пишет ТАСС.

По словам Володина, авторы законопроекта предлагают, чтобы дети мигрантов при зачислении в образовательные учреждения проходили тестирование на знание русского языка. Также предлагается проверять законность пребывания таких детей на территории России.

Володин не уточнил, когда законопроект поступит в Госдуму.

Российские власти в последние месяцы неоднократно предлагали ужесточить прием в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. В июне ЛДПР внесла законопроект, согласно которому детей иностранцев перед приемом в школу должны проверять на знание русского языка.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в июле, что дети мигрантов, которые приходят в российские школы, «должны обладать определенным уровнем знания языка». В Минпросвещения сообщили в сентябре, что прорабатывают инициативу, согласно которой детей мигрантов станут проверять на знание языка.

По данным газеты «Известия», Минпросвещения рекомендовало ограничить в школах и детских садах число детей мигрантов, плохо знающих русский язык.

После теракта в в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России начали еще больше ограничивать права мигрантов. В октябре в Госдуму внесли пять законопроектов, ужесточающих наказание за незаконную миграцию. Депутаты одобрили поправки, ограничивающие получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку. Также в России приняли новый специальный режим высылки в отношении мигрантов. Против ужесточения миграционной политики в России выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. На этом фоне, как показали опросы, более половины российских компаний, нанимающих мигрантов, столкнулись с нехваткой таких работников.

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