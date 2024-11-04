Патриарх Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев» (проект по переподготовке бывших участников войны с Украиной в чиновники) заявил, что православная церковь не осуждает смертную казнь. Его слова приводит сайт Московской патриархии.

По его словам, смертная казнь «присутствовала на протяжении всей человеческой истории».

«Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но в слове Божием есть такие слова: „Измите злаго от вас самех“. То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит: „убейте его“, но „измите злаго от вас самех“», — заявил патриарх, добавив, что «вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании».

Он отметил, что хотя Иисус Христос «был незаконно подвергнут смертной казни», апостолы не стали называть такую меру наказания «грехом».

«Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала. Вот такой пока ответ», — сказал он.

Патриарх Кирилл также приветствовал, что в России есть мораторий на смертную казнь. По его мнению, «надо наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране».

В 2011 году патриарх Кирилл говорил, что смертная казнь допустима в особых случаях, но нынешняя судебная система не способна обеспечить ее справедливое применение. «Я против смертной казни в современной России. Сегодня, чтобы устранить конкурента, заказывают киллера. При нынешнем состоянии наших судов, если будет смертная казнь, по закону будут „убирать“ людей. И это страшная опасность», — отмечал он.

Вернуть смертную казнь предлагал в июне нынешнего года председатель Следственного комитета Александра Бастрыкин. Объясняя свое предложение, он привел в пример теракт в концертном зале в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, при котором погибли 145 человек. «Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых [по делу о теракте в „Крокусе“] получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога — не болят ли у него зубки», — говорил Бастрыкин.

После теракта в «Крокусе» в «Единой России» пообещали «проработать» вопрос о возвращении смертной казни, а в Конституционном суде заявили, что суд может обсудить эту тему. При этом глава Конституционного суда Валерий Зорькин позже заявил, что возвращение смертной казни невозможно «в рамках действующей Конституции».

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