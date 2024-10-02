Rutube пропал из Google Play

Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений для Android Google Play, сообщает ТАСС 2 октября. При попытке найти Rutube в Google Play появляются приложения «Студия Rutube», VK Video и YouTube, пишет РБК.

На этом фоне приложение Rutube перестало работать у части пользователей Smart TV, отмечает ТАСС.

В пресс-службе Rutube заявили, что Google Play пытается заблокировать приложение почти во всех странах, кроме США. «В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США», — заявили представители Rutube.

Apple в июне временно заблокировал Rutube в своем магазине приложений App Store, в августе Rutube исчез из App Store. Представители российского сервиса говорили, что приложение удалили из-за санкций «со стороны американской компании».

Rutube в августе 2022 года заблокировал возможность скачивать свое приложение из App Store для пользователей за пределами России. В Rutube говорили, что компания Apple требовала скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении сервиса или сделать их доступными только для российских пользователей.

В России в июле-августе начались перебои в работе американского видеохостинга YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу сервиса. При этом провайдер «Ростелеком» утверждал, что технические проблемы возникли в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей. В Google указывали, что никаких технических проблем со стороны компании нет.

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