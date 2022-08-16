Rutube запретил скачивать свое iOS-приложение во всех странах, кроме России. Apple требовала от сервиса скрыть контент российских государственных СМИ

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Российский видеохостинг Rutube заблокировал возможность скачивания своего приложения из App Store для пользователей за пределами РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале сервиса.

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone», — говорится в сообщении видеохостинга.

Ранее сервис заявлял, что ограничил доступ к своему iOS-приложению для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.

Пользователям, которые находятся за пределами России, сервис предложил смотреть контент Rutube в веб-версии. При этом пресс-служба сервиса отметила, что тем, кто уже скачал приложение из App Store, скорее всего, будут доступны обновления.

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15 августа Rutube сообщил, что компания Apple потребовала скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении сервиса или сделать их доступными только для российских пользователей. Apple дала видеохостингу две недели на принятие решения, пригрозив удалением приложения из App Store.

На отечественном видеохостинге представлены многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы заблокировал YouTube. В том числе «Первый канал», «Россия 1», НТВ, RT, а также канал телеведущего Владимира Соловьева.

Как отмечали в своем расследовании «Агентство» и , в последнее время власти РФ стали вкладывать в Rutube значительные средства.

О российской «альтернативе» YouTube

Rutube безоговорочно проиграл конкуренцию YouTube еще в конце нулевых. Но сейчас власти снова вспомнили про российский проект Главное из расследования «Агентства» и «Важных историй»

О российской «альтернативе» YouTube

Rutube безоговорочно проиграл конкуренцию YouTube еще в конце нулевых. Но сейчас власти снова вспомнили про российский проект Главное из расследования «Агентства» и «Важных историй»