Apple потребовала скрыть в приложении Rutube контент российских государственных СМИ
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Компания Apple потребовала от Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении видеохостинга или сделать их доступными только для российских пользователей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Rutube.
Американская корпорация дала Rutube две недели, чтобы принять решение, иначе приложение видеохостинга может быть удалено из App Store, сообщили в компании.
Видеохостинг ограничил доступ к приложению Rutube в App Store для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.
«На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут. Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения», — пояснили в Rutube.
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На Rutube представлены многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube. Среди них — «Первый канал»,« Россия 1», НТВ, «Россия-24», ТНТ, RT, «Спас», а также каналы телеведущего Владимира Соловьева, пранкеров Вована и Лексуса, блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова и других.
Rutube называют одной из главных российских «альтернатив» YouTube. В последнее время власти РФ стали вкладывать в отечественный видеохостинг значительные средства, отмечали в своем расследовании журналисты «Агентства» и «Важных историй».