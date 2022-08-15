Apple потребовала скрыть в приложении Rutube контент российских государственных СМИ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Компания Apple потребовала от Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении видеохостинга или сделать их доступными только для российских пользователей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Rutube.

Американская корпорация дала Rutube две недели, чтобы принять решение, иначе приложение видеохостинга может быть удалено из App Store, сообщили в компании.

Видеохостинг ограничил доступ к приложению Rutube в App Store для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.

«На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут. Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения», — пояснили в Rutube.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

На Rutube представлены многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube. Среди них — «Первый канал»,« Россия 1», НТВ, «Россия-24», ТНТ, RT, «Спас», а также каналы телеведущего Владимира Соловьева, пранкеров Вована и Лексуса, блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова и других.

Rutube называют одной из главных российских «альтернатив» YouTube. В последнее время власти РФ стали вкладывать в отечественный видеохостинг значительные средства, отмечали в своем расследовании журналисты «Агентства» и .

О российском видеохостинге

Rutube безоговорочно проиграл конкуренцию YouTube еще в конце нулевых. Но сейчас власти снова вспомнили про российский проект Главное из расследования «Агентства» и «Важных историй»

О российском видеохостинге

Rutube безоговорочно проиграл конкуренцию YouTube еще в конце нулевых. Но сейчас власти снова вспомнили про российский проект Главное из расследования «Агентства» и «Важных историй»