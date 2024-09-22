«Хизбалла» выпустила более 100 ракет по северу Израиля. ЦАХАЛ атаковал сотни объектов группировки в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью 22 сентября «Хизбалла» выпустила с территории Ливана по северу Израиля 115 ракет.

В сообщении отмечается, что большинство из них были перехвачены, упавшие снаряды были обнаружены в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. В израильской армии добавили, что ракеты запускала «Хизбалла».

В пригороде Хайфы Кирьят-Бялике в результате ракетной атаки повреждены два дома, пишет The Jerusalem Post. Три человека получили ранения. У двух 70-летних мужчин осколочные ранения, легкие ранения также получила 16-летняя девушка.

«Хизбалла» сообщила, что выпустила десятки ракет по израильской авиабазе Рамат-Давид, которая находится на севере страны. В заявлении группировки также говорится, что она наносила удар по военным объектам, в том числе по объектам, принадлежащим оборонной фирме Rafael.

В «Хизбалле» назвали это ответом на израильские атаки, в том числе на взрывы пейджеров.

В свою очередь ЦАХАЛ отчитался, что за последние сутки израильская армия атаковала около 290 объектов «Хизбаллы» в Ливане, поразив, как утверждается, тысячи пусковых установок и другую инфраструктуру группировки.

В сообщении говорится, что израильская армия «продолжит операции по уничтожению и ослаблению потенциала» «Хизбаллы».

Вечером 21 сентября спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что на севере Израиля вводится особое положение от Хайфы до границы с Ливаном, так как есть вероятность, что эта территория может подвергнуться ракетному обстрелу со стороны «Хизбаллы».

Напряженность на северной границе Израиля резко возросла после того, как в течение двух дней в Ливане произошла серия взрывов — вначале пейджеров, которыми пользуются члены «Хизбаллы», а на следующий день раций. По официальным данным, погибли 37 человек, еще около трех тысяч пострадали, некоторые получили тяжелые травмы. Официально Израиль не брал на себя ответственность за подрыв пейджеров. 20 сентября израильская авиация нанесла удар по Бейруту, который, как утверждалось, был нацелен на командиров «Хизбаллы». В Минздраве Ливана сообщали, что в результате удара погибли 37 человек, еще 60 пострадали. В группировке позже сообщили, что погибли 16 членов «Хизбаллы», в том числе двое командиров.

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