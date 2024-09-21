На севере Израиля ввели особое положение в связи с угрозой обстрела со стороны «Хизбаллы»

На севере Израиля ввели особое положение от Хайфы до границы с Ливаном, объявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, есть вероятность того, что в ближайшее время территория Израиля может подвергнуться ракетному обстрелу со стороны «Хизбаллы».

Те, у кого есть возможность укрыться в защищенных помещениях, могут пойти на учебу и работу (в Израиле воскресенье считается рабочим днем). В случае каких-либо изменений в течение ночи служба тыла Армии обороны Израиля предупредит жителей севера, добавил Хагари.

Кроме того, в рамках новых указаний службы тыла мероприятия на открытой местности ограничены до 30 человек, в здании — до 300 человек.

Напряженность на северной границе Израиля резко возросла после того, как в течение двух дней в Ливане произошла серия взрывов — вначале пейджеров, которыми пользуются члены «Хизбаллы», а на следующий день раций. По официальным данным, погибли 37 человек, еще около трех тысяч пострадали, некоторые получили тяжелые травмы. Израиль официально не комментировал подрыв пейджеров, но негласно израильская разведка признает, что стояла за атакой. Израильские источники описывали эту операцию как «сложную и длительную», а ее подготовка, по некоторым данным, заняла 12 лет.

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла в своем выступлении 19 сентября обвинил в серии взрывов Израиль, который, по его словам, нарушил «все красные линии». Израиль, в свою очередь, перебросил на северную границу часть войск и объявил о «новом этапе войны». 20 сентября израильская авиация нанесла «точечный» удар по Бейруту, нацеленный на командиров «Хизбаллы». На следующий день группировка подтвердила гибель 16 своих членов, включая двух высокопоставленных командиров.

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