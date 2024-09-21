Движение «Хизбалла» подтвердило гибель 16 командиров, убитых при ударе израильской армии по Бейруту 20 сентября. В их числе — высокопоставленный командующий специального подразделения «Радван» Ибрагим Акил.

О гибели командующего элитным спецподразделением «Радван» Ибрагима Акила накануне также сообщили в Армии обороны Израиля. Вместе с ним, как заявили в ЦАХАЛ, погибли другие высокопоставленные командиры, которые планировали «сделать на севере Израиля то же, что ХАМАС сделал на юге Израиля 7 октября».

Еще один выскопоставленный командир «Хизбаллы», погибший при ударе — Ахмед Махмуд Вахби. До начала 2024 года Вахби курировал военные операции специального подразделения «Радван».

20 сентября Армия обороны Израиля нанесла «точечный» удар по столице Ливана Бейруту, целью которого было военное командование «Хизбаллы». По данным министра здравоохранения Ливана, при ударе по Бейруту погиб 31 человек, в числе которых есть дети, еще 68 пострадали.

Ибрагим Акил был заместителем лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы. Этот пост он занял после гибели Фуада Шукра, который был убит при ударе израильской армии по Бейруту 30 июля. В ЦАХАЛ Шукра назвали ответственным за за ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 израильских детей. В 2019 году Госдепартамент США включил Акила в список террористов, а в 2023-м назначил награду в размере до семи миллионов долларов за информацию о его местонахождении.