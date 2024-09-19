Лидер «Хизбаллы» заявил, что Израиль взрывами в Ливане нарушил все «красные линии». Во время его речи ЦАХАЛ нанес удары по объектам группировки

Лидер ливанского движения «Хизбалла» Хасан Насралла выступил с первым обращением после того, как в Ливане два дня подряд взрывались устройства связи. Он обвинил Израиль в серии взрывов и нарушении «всех конвенций, законов и красных линий».

Насралла назвал атаку «возможно, беспрецедентной», отметив, что движение «перенесло сильный и жестокий удар». «Это терроризм в чистом виде <…> Это военные преступления или, по крайней мере, объявление войны», — заявил лидер «Хизбаллы».

По его утверждению, устройства взорвались в мирных районах, в том числе в больницах. При этом, как отмечает The New York Times, с начала войны на Ближнем Востоке ракеты «Хизбаллы», выпущенные по Израилю, также становились причиной ранений и гибели мирных жителей.

Насралла заявил, что целью израильской атаки было заставить группировку прекратить обстреливать Израиль. Он отметил, что этого не произойдет. Лидер «Хизбаллы» пообещал «возмездие» Израилю, но отказался обсуждать его детали: «Я не буду говорить ни о времени, ни о форме, ни о месте».

Пока Насралла выступал, Израиль нанес новые удары по целям на юге Ливана. Армия обороны Израиля, комментируя эти действия, заявила, что намерена «уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру» ливанского движения.

«ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы дать возможность жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны», — говорится в пресс-релизе израильских военных.

17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов — сдетонировали устройства, включая пейджеры и переносные рации. В результате погибли не менее 30 человек, еще около трех тысяч получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших множество членов «Хизбаллы».

Официально Израиль не брал на себя ответственность за взрывы в Ливане. Однако негласно израильская разведка признает, что стояла за атакой. В «Хизбалле» пообещали Израилю «кровавую месть».