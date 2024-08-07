Мария Певчих: Роман Абрамович после гибели Алексея Навального призывал его соратников вывезти тело политика за границу

Миллиардер Роман Абрамович советовал соратникам погибшего в колонии Алексея Навального вывезти тело политика за границу, рассказала в интервью телеканалу «Дождь» председатель ФБК Мария Певчих.

После Навального Певчих рассказывала, что политика должны были обменять на — офицера ФСБ, который застрелил в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира . По ее словам, именно Абрамович передал предложение об обмене Владимиру Путину, а тот, как считают соратники погибшего политика, решил убить Навального, чтобы тот не оказался на свободе.

Певчих уточнила «Дождю», что узнала об участии Абрамовича в переговорах об обмене между Россией и Западом лишь через несколько дней после гибели Навального. При этом соратники погибшего политика были против участия миллиардера в обменном процессе.

Певчих утверждает, что связалась с Абрамовичем через общих знакомых, чтобы узнать у него подробности его разговора с Путиным. Тот общаться отказался и передал в ответ совет срочно вывезти тело Навального.

«Абрамович [сообщил], что настоятельно рекомендует увезти его то ли в Германию, то ли еще куда-то за границу. Это было в тот период, когда тело Алексея не отдавали. На что, я, естественно, передала, что никогда такого не будет. Делать мы этого не собираемся. И на этом все закончилось», — рассказала председатель ФБК.

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В США и Германию уехали 16 человек — граждане этих стран, а также российские политзаключенные. Россия получила восемь человек, которых на Западе обвиняли в шпионаже, сотрудничестве с российскими спецслужбами и киберпреступлениях, в том числе Вадима Красикова.