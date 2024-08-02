Владимир Кара-Мурза рассказал, что не просил Путина о помиловании

Политик и бывший заключенный Владимир Кара-Мурза не просил Владимира Путина о помиловании для освобождения в результате обмена 1 августа. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с другими освобожденными политиками Ильей Яшиным и Андреем Пивоваровым в редакции издания Deutsche Welle в Бонне.

«Мы с Ильей Яшиным и еще многие наши товарищи категорически отказались писать какие-либо прошения о каком-либо помиловании на имя гражданина Путина. Тем не менее мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны», — заявил политик.

Кара-Мурза отметил что 61 статья Конституции РФ запрещает высылку граждан РФ без их согласия. «Нашего согласия никто не спрашивал», — сказал он, отметив, что российские политзаключенные въезжали в Германию по внутренним паспортам.

Ни посадить по закону не могут, ни освободить. Веселое государство, не соскучиться. Не могу не повторить эти слова [советского диссидента, публициста] Владимира Буковского.

Смотрите пресс-конференцию здесь

Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин. Первая пресс-конференция после освобождения Смотрите здесь

Смотрите пресс-конференцию здесь

Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин. Первая пресс-конференция после освобождения Смотрите здесь

Политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров были освобождены из российских колоний в результате обмена заключенными, который прошел 1 августа между Россией и странами Запада. Россия передала Германии и США 16 заключенных, получив восемь россиян, обвиненных или осужденных в западных странах за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления.

В тот же день Кремль сообщил, что Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, которые находились в российских колониях и следственных изоляторах и были освобождены в результате обмена со странами Запада. Указы не были опубликованы.