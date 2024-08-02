Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин. Первая пресс-конференция после освобождения Смотрите здесь

Политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, которых освободили в рамках большого обмена заключенными между Россией и западными странами, проводят пресс-конференцию в Бонне — в редакции издания Deutsche Welle. Накануне большинство из 16 освобожденных из российских колоний (за исключением троих граждан США) прилетели в Кельн, где их встретил канцлер Германии Олаф Шольц. Сразу после этого всех освобожденных отвезли из аэропорта в больницу, публично они еще не выступали.

Срочно: Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров отвечают на вопросы прессы. Прямой эфир DW на русском