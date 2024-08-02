Освобожденных российских политзаключенных, которые прилетели в Германию, отвезут в больницу

Бывших заключенных, которые были освобождены в результате обмена и прибыли из России в Германию, отвезут из аэропорта в больницу. Об этом «Медузе» рассказал источник в окружении одного из бывших заключенных.

По его словам, в больнице бывшие заключенные пробудут на карантине несколько дней. По информации телеканала «Дождь», вероятно, они будут в больнице до воскресенья, 4 августа.

Выйдут ли освобожденные бывшие заключенные к встречающим их у аэропорта, неизвестно.

Самолет, который как считается, доставил российских политзаключенных приземлился в аэропорту Кельна в 22:37 по местному времени (23:37 по московскому времени). Встречать их приехали около ста человек, в том числе соратники Навального Мария Певчих, Иван Жданов, Леонид Волков и расследователь Христо Грозев.

1 августа Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. Власти РФ выдали Германии и США Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Олега Орлова, Андрея Пивоварова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, Кевина Лика, Демури Воронина, Германа Мойжеса, граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шебеля. Беларусь выдала гражданина Германии Рико Кригера.

Россия в обмен получила из стран Запада предполагаемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров. Среди них — предполагаемый сотрудник ФСБ Вадим Красиков, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Их в московском аэропорту Внуково-2 встретил Владимир Путин.