Самолет с российскими политзаключенными приземлился в Кельне

Самолет, в котором находятся российские политзаключенные, освобожденные в рамках обмена между Россией и Западом, приземлился в аэропорту Кельна.

Издание «Bild на русском» передает, что самолет приземлился в 22:37 по местному времени (23:37 по московскому времени). Это также подтверждается данными сайта Flightradar24.

Предполагается, что в аэропорту освобожденных политзаключенных встретит в том числе канцлер Германии Олаф Шольц.

В Германию, в частности, прилетят политик Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, бывшие руководители региональных штабов Навального — Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, художница Саша Скочиленко, политик Андрей Пивоваров.

1 августа Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными.

Власти РФ выдали Германии и США Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Олега Орлова, Андрея Пивоварова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, Кевина Лика, Демури Воронина, Германа Мойжеса, граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шебеля. Беларусь выдала гражданина Германии Рико Кригера.

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