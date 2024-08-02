The New York Times: США отправят на Ближний Восток самолеты в связи с возможной атакой на Израиль. Франция призвала своих граждан покинуть Иран

США готовятся отправить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана Израилю после убийства одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Собеседник NYT заявил, что американские силы на Ближнем Востоке принимают «необходимые меры» для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых им группировок.

Число дополнительных самолетов еще определяется. Окончательное одобрение этого решения со стороны министра обороны США Ллойда Остина пока не получено, пишет NYT. По данным собеседников газеты, чиновники определяют параметры американского ответа так, чтобы помочь защитить Израиль, не создавая при этом эскалации конфликта.

Вместе с этим МИД Франции призвал своих граждан, посещающих Иран, немедленно покинуть страну «в связи с региональной ситуацией и рисками неожиданного закрытия иранского воздушного пространства в случае роста напряженности между Ираном и Израилем». Также французских граждан предупредили о риске «произвольного задержания» в Иране.

На фоне угроз Ирана несколько авиакомпаний приостановили полеты в Израиль. В их числе немецкая Lufthansa, американские United Airlines и Delta Air, индийская Air India и итальянская ITA Airways.

Угрозы о нападении на Израиль начали поступать со стороны Ирана после убийства в Бейруте командира «Хизбаллы» Фуада Шукра, ответственного за обстрел Голанских высот, во время которого погибли 12 детей и подростков; а затем — одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, приехавшего в Тегеран на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Израиль официально не брал на себя ответственность за убийство Хании. The New York Times пишет, что лидер ХАМАС погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в тегеранском гостевом доме, где он останавливался.

Предыдущая эскалация в регионе произошла в ночь с 13 на 14 апреля, когда Иран запустил по Израилю около трехсот ракет и дронов. Атака продолжалась несколько часов. Часть запущенных ракет и беспилотников помогли перехватить силы союзников Израиля, в числе которых были США и Великобритания, а также Иордания. В тот раз Иран впервые атаковал Израиль непосредственно со своей территории, а не силами подконтрольных ему группировок в других странах.