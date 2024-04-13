Атака на Израиль. Иран нанес удар дронами и крылатыми ракетами. Главное Материал обновляется

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), 10 апреля 2024 года Iranian Supreme LeaderʼS Office / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля. Об этом вечером 13 апреля сообщила Армия обороны Израиля. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля отслеживают дроны и что беспилотникам нужно будет несколько часов, чтобы достичь территории страны. «12-й канал» со ссылкой на источник сообщает, что дроны планируют сбить до того, как они войдут в воздушное пространство Израиля.

«Едиот Ахронот» и другие израильские СМИ со ссылкой на неназванных чиновников пишут, что помимо дронов Иран запустил крылатые ракеты. Они, в отличие от беспилотников, могут достичь территории Израиля менее чем за два часа. Представитель Совета по нацбезопасности США Эдриэн Уотсон сообщила, что по оценкам Вашингтона атака «продлится несколько часов». CNN со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что в общей сложности запущены около ста дронов.

Государственные СМИ Ирана подтвердили факт атаки, передает CNN. «В ответ на преступление сионистского режима, заключавшееся в нападении на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, ВВС поразили определенные цели на территориях сионистского режима с помощью десятков беспилотников и ракет», — говорилось в заявлении КСИР, которое было зачитано по государственному телевидению.

Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к нации. Он отметил, что Израиль на протяжении многих лет готовился к прямому удару со стороны Ирана, и сейчас все оборонительные системы развернуты, а власти «готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении». «Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, население сильно», — заявил он. Премьер пообещал защитить страну от любой угрозы «спокойно и решительно».

Прямой атаки Ирана по израильской территории ожидали последние несколько дней. Тегеран пригрозил ударить по Израилю в ответ на атаку израильтян на иранскую дипмиссию в Дамаске, в результате которой были убиты несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди. При этом источники в Вашингтоне сообщали, что по неофициальным каналам Тегеран давал понять, что не настроен на серьезную эскалацию и что удар будет «ограниченным».

Что еще происходит:

Джо Байден проводит экстренное совещание с советниками по безопасности.

США заявили о «нерушимой» поддержке Израиля на фоне атаки.

Ирак закрыл воздушное пространство.

В Иордании заявили о готовности сбить любой иранский летательный аппарат, который нарушит воздушные границы страны.

Материал обновляется