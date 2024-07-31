Администрация колонии в Омске два дня не пускает адвоката к Владимиру Кара-Мурзе. Во ФСИН заявили, что его перевели (куда, неизвестно)

Администрация колонии в Омске два дня подряд — 30 и 31 июля — не пустила адвоката к , сообщает «Агентство».

Во вторник администрация колонии отказала адвокату во встрече с подзащитным, заявив, что Кара-Мурза находится на обследовании. 31 июля адвокат снова приехал в колонию, где ему опять отказали во встрече под тем же предлогом.

1 августа должен пройти суд с участием Кара-Мурзы. Адвокат поинтересовался в суде о том, где сейчас находится его подзащитный. «В суде уверяют, что он на месте. Верится с трудом. История и в самом деле странная и на правду не похожа», — прокомментировал ситуацию адвокат.

В последний раз адвокат навещал политика 25 июля.

Reuters со ссылкой на ответ ФСИН сообщает, что Кара-Мурзу переводят из в Омске в другое место. Куда именно, не сообщается.

Адвоката не пускают к Владимиру Кара-Мурзе уже не в первый раз. В начале июля защитник шесть дней добивался встречи с политиком в тюремной больнице ФСИН № 11 в Омске.

В последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли шестерых политических заключенных: Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Илью Яшина и Кевина Лика. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними. Правозащитники предположили, что их могут готовить на обмен. В Кремле отказались комментировать тему возможного обмена заключенных.

Владимира Кара-Мурзу считают одним из кандидатов на обмен. Он гражданин РФ и Великобритании. В марте жена политика Евгения Кара-Мурза призывала провести обмен заключенными для освобождения российских политзаключенных.

Другие кандидаты на обмен — граждане США корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, которых в России приговорили к длительным срокам по обвинениям в шпионаже. О том, что Гершкович исчез из СИЗО, не сообщалось. Адвокат Уилана заявила, что не знает, где он находится.

Кого из политзаключенных увезли в неизвестном направлении

Из российских колоний и изоляторов в неизвестном направлении увезли семерых политических заключенных. Адвокат Пола Уилана заявила, что не знает, где он Вот что известно об исчезновении Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Олега Орлова, Саши Скочиленко и других

Кого из политзаключенных увезли в неизвестном направлении

Из российских колоний и изоляторов в неизвестном направлении увезли семерых политических заключенных. Адвокат Пола Уилана заявила, что не знает, где он Вот что известно об исчезновении Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Олега Орлова, Саши Скочиленко и других