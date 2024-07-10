Адвоката Владимира Кара-Мурзы спустя шесть дней пустили к политику в тюремную больницу

Омскому адвокату Сергею Сафронову удалось посетить Владимира Кара-Мурзу в тюремной больнице ФСИН № 11 в Омске, сообщил в фейсбуке защитник политика Вадим Прохоров. По его словам, адвокатов в течение шести дней не допускали к Кара-Мурзе.

«Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы в данный момент относительно стабильное. Но он страдает тяжелым хроническим заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в условиях исправительной колонии — », — рассказал Прохоров.

Как удалось узнать защитникам, Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу для медицинского обследования. Адвокатам пока неизвестно, почему это обследование назначили.

«Сейчас адвокаты проводят консультации для определения необходимых мер по предотвращению в дальнейшем столь существенного нарушения прав политзаключенного на доступ к нему адвокатов», — добавил Прохоров.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинениям в «госизмене», распространении «фейков» про российскую армию и осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Кара-Мурза не признал вину.

Под арестом Владимир Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. В марте 2023 года адвокаты сообщили, что у политика была диагностирована полинейропатия нижних конечностей. Этот диагноз входит в список заболеваний, с которыми в России нельзя держать людей под стражей, однако суд это проигнорировал.

Владимир Кара-Мурза находится в колонии строгого режима № 6 в Омске. Как только политика доставили туда в сентябре 2023-го, администрация колонии сразу отправила его в штрафной изолятор. 19 июня Прохоров сообщил, что Кара-Мурзу перевели в помещение камерного типа (ПКТ), и это решение может угрожать здоровью и даже жизни политика.

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«Перемены в России гораздо ближе, чем кажется» В 2023 году Владимира Кара-Мурзу посадили на 25 лет в тюрьму — ни за что. Вот его интервью. Возможно, оно поддержит и утешит кого-то из вас