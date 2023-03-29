Врачи зафиксировали у Владимира Кара-Мурзы, который находится в московском СИЗО «Лефортово», нижних конечностей, которая является препятствием для отбывания наказания, заявил его адвокат Вадим Прохоров. Видео с речью адвоката разместила SOTAvision, пишет «Медиазона».

Прохоров напомнил, что такой диагноз входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. При этом сторона защиты, по его словам, еще не получила документальное подтверждение выводов врачей, которые они сделали по итогам медицинского обследования политика.

Ранее в марте Прохоров писал, что причиной полинейропатии у его подзащитного стало «двойное сильнейшее отравление неизвестными токсинами — в мае 2015 и в феврале 2017 года», а в СИЗО состояние политика значительно ухудшилось.

Владимир Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Первоначально его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Затем в отношении политика возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию. В июле стало известно, что на политика завели новое уголовное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации за работу с фондом «Открытая Россия». В октябре Кара-Мурзу обвинили еще и по статье о государственной измене.

В начале марта Московский городской суд продлил арест Кара-Мурзе еще на полгода — до 27 августа 2023 года.

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