Адвокат американца Пола Уилана, осужденного в РФ по делу о шпионаже, заявила, что не знает о его местонахождении

Защита не знает о местонахождении гражданина США и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщила «Интерфаксу» его адвокат Ольга Карлова.

«Ко мне поступают запросы от журналистов из разных международных агентств с просьбой пояснить, известно ли мне местонахождение Пола, поскольку идут слухи о возможном обмене. Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают», — сказала она.

Карлова заявила, что в связи с этим публично обращается к Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) с просьбой посетить колонию и удостовериться, что Уилан находится там.

За последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли шестерых политических заключенных: Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Илью Яшина и Кевина Лика. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними. Правозащитники предположили, что вывоз как минимум шестерых осужденных по политическим статьям из колоний может быть подготовкой к их групповому обмену. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тему возможного обмена заключенных.

Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве, куда он приехал на свадьбу сослуживца. В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана (у него, помимо США, есть гражданства Ирландии, Канады и Великобритании) виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Следствие обвинило Уилана в том, что с 2007 года он приезжал в Россию для сбора секретной информации и вербовки сотрудников ФСБ и Минобороны. Вину американский морпех не признал. В августе этого же года Уилана этапировали в мордовскую колонию.

Близкие Уилана неоднократно выражали надежду на его обмен. В декабре 2023 года представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что российские власти отклонили предложение Вашингтона по освобождению Уилана и корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, также обвиненного в шпионаже.

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