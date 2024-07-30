Кремль отказался комментировать возможный обмен политзаключенных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тему возможного обмена заключенных, об исчезновении которых сообщалось в последние дни.

«Эту тему мы не комментируем», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос «Ведомостей» о возможной подготовке заключенных, в том числе корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену.

За последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли шестерых политических заключенных: Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Илью Яшина и Кевина Лика. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними. Защитник одного из пропавших на условиях анонимности сказал «Медузе», что происходящее «мало походит на случайность».

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