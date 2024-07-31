В администрация колонии № 6 Омска заявили защите , что он находится в тюремной больнице ФСИН № 11 в Омске, рассказал «Медузе» адвокат политика Вадим Прохоров.

«Несмотря на то, что в колонии нам говорят о том, что Владимир Кара-Мурза находится в больнице Омска, связи с ним нет. По нашим данным, в Омск в 10 утра прилетал спецборт, который около 16:00 вылетел в Москву. Других деталей у нас нет», — сказал Прохоров.

Главный редактор телеканал «Дождь» Тихон Дзядко опубликовал скриншот со спецбортом с сайта FlightRadar24, который отслеживает перемещения самолетов в реальном времени. Речь идет о самолете Ту-214, который вылетел из Омска в 16:40 и сейчас приближается к Москве. Находится ли на его борту Кара-Мурза, неизвестно.

Ранее стало известно, что администрация колонии 30 и 31 июля не пустила адвоката к Владимиру Кара-Мурзе, заявив, что политик находится на обследовании. При этом агентство Reuters со ссылкой на ФСИН сообщило, что Кара-Мурзу переводят из исправительной колонии в Омске. Куда именно, неизвестно.

1 августа в Советском районном суде Омска должно пройти заседание суда по иску Кара-Мурзы к колонии. Защита настаивает на том, чтобы политик присутствовал лично. «В беседе сотрудников суда и администрации тюремной больницы последняя уже высказала сомнение в том, что завтра будет устойчивая видеоконференц-связь с участием Владимира Кара-Мурзы. При этом этапирование Владимира Кара-Мурзы из больницы они пока отрицают», — рассказал Прохоров в фейсбуке.

В последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли шестерых политических заключенных, включая Олега Орлова, Илью Яшина и Лилию Чанышеву. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними.

Еще одну политзаключенную — журналистку RusNews Марию Пономаренко не доставили на заседание суда 26 июля. Редакция не смогла с ней связаться. Кроме того, адвокат гражданина США Пола Уилана, которого в России отправили в колонию по делу о шпионаже, заявила, что не знает, где он находится.

Правозащитники полагают, что пропавших политзаключенных могут готовить на обмен. В Кремле отказались комментировать тему возможного обмена заключенных.

Что известно об исчезновении российских политзаключенных

Из российских колоний и изоляторов в неизвестном направлении увезли семерых политических заключенных. Адвокат Пола Уилана заявила, что не знает, где он Вот что известно об исчезновении Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Олега Орлова, Саши Скочиленко и других

Что известно об исчезновении российских политзаключенных

Из российских колоний и изоляторов в неизвестном направлении увезли семерых политических заключенных. Адвокат Пола Уилана заявила, что не знает, где он Вот что известно об исчезновении Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Олега Орлова, Саши Скочиленко и других