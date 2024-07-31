Адвокатам Кара-Мурзы заявили в колонии, что он в тюремной больнице. Из Омска в Москву вылетел спецборт авиаотряда «Россия». Находится ли на его борту заключенный — неизвестно
В администрация колонии № 6 Омска заявили защите Владимира Кара-Мурзы, что он находится в тюремной больнице ФСИН № 11 в Омске, рассказал «Медузе» адвокат политика Вадим Прохоров.
«Несмотря на то, что в колонии нам говорят о том, что Владимир Кара-Мурза находится в больнице Омска, связи с ним нет. По нашим данным, в Омск в 10 утра прилетал спецборт, который около 16:00 вылетел в Москву. Других деталей у нас нет», — сказал Прохоров.
Главный редактор телеканал «Дождь» Тихон Дзядко опубликовал скриншот со спецбортом с сайта FlightRadar24, который отслеживает перемещения самолетов в реальном времени. Речь идет о самолете Ту-214, который вылетел из Омска в 16:40 и сейчас приближается к Москве. Находится ли на его борту Кара-Мурза, неизвестно.
Ранее стало известно, что администрация колонии 30 и 31 июля не пустила адвоката к Владимиру Кара-Мурзе, заявив, что политик находится на обследовании. При этом агентство Reuters со ссылкой на ФСИН сообщило, что Кара-Мурзу переводят из исправительной колонии в Омске. Куда именно, неизвестно.
1 августа в Советском районном суде Омска должно пройти заседание суда по иску Кара-Мурзы к колонии. Защита настаивает на том, чтобы политик присутствовал лично. «В беседе сотрудников суда и администрации тюремной больницы последняя уже высказала сомнение в том, что завтра будет устойчивая видеоконференц-связь с участием Владимира Кара-Мурзы. При этом этапирование Владимира Кара-Мурзы из больницы они пока отрицают», — рассказал Прохоров в фейсбуке.
В последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли шестерых политических заключенных, включая Олега Орлова, Илью Яшина и Лилию Чанышеву. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними.
Еще одну политзаключенную — журналистку RusNews Марию Пономаренко не доставили на заседание суда 26 июля. Редакция не смогла с ней связаться. Кроме того, адвокат гражданина США Пола Уилана, которого в России отправили в колонию по делу о шпионаже, заявила, что не знает, где он находится.
Правозащитники полагают, что пропавших политзаключенных могут готовить на обмен. В Кремле отказались комментировать тему возможного обмена заключенных.