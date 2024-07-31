Журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную по делу о «фейках» про армию, не доставили в суд. Редакция не может с ней связаться

Журналистку RusNews Марию Пономаренко, которая отбывает шестилетний срок по делу о «фейках» про российскую армию, не доставили на заседание суда 26 июля. Об этом говорится в телеграм-канале издания.

Пономаренко проходит обвиняемой по уголовному делу о нападении на сотрудников колонии, которое завели в ноябре 2023 года. Его рассматривают в суде. На прошлом заседании, как утверждает RusNews, Пономаренко «начала озвучивать компромат» на сотрудников ИК-6 Алтайского края, в частности, обвинив начальника колонии в избиении женщин.

«На следующем заседании, которое должно было состояться 26 июля, Мария обещала продолжить огласку деяний сотрудников ИК-6 и рассказать о еще более возмутительных вещах. Однако 26-го Марию просто не доставили в суд», — говорится в посте RusNews.

По словам адвоката Дмитрия Шитова, он не располагает информацией о причинах того, почему Пономаренко не доставили в суд, а также о том, что с ней сейчас происходит. В издании отметили, что у редакции «на данный момент не получается связаться с Машей».

Суд в Барнауле в феврале 2023 года приговорил Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии из-за ее поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В ноябре того же года стало известно, что Пономаренко вменяют нападение на двух сотрудников колонии, в том числе начальника отдела безопасности. По официальной версии, журналистка, находясь в ИК-6 Шипуново Алтайского края, отказалась идти на дисциплинарную комиссию, в результате чего сотрудники колонии повели ее туда силой, а Пономаренко якобы напала на них. Сама журналистка утверждает, что ни на кого не нападала.

За последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли шестерых политических заключенных: Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Илью Яшина и Кевина Лика. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними. Правозащитники предположили, что вывоз как минимум шестерых осужденных по политическим статьям из колоний может быть подготовкой к их групповому обмену. Связана ли пропажа Пономаренко с остальными случаями, неизвестно.

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