Начальник первого управления по расследованию особо важных дел главного управления СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков в интервью «Фонтанке» рассказал, что сотрудники правоохранительных органов следят за «точно опасными» бывшими заключенными, получившими помилование за участие в войне.

Отвечая на вопрос, что делать с людьми, которые после возвращения с войны снова совершают преступления, Яшков заявил, что «пока в Петербурге такого мало было». Он вспомнил убийство в ресторане «Чабрец» 18 марта. Тогда отправившийся на фронт из колонии Алексей Исаков застрелил своего знакомого, который, по его утверждению, был должен ему семь миллионов рублей.

«Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить. Но это те, с которыми был контакт, которые сотрудничали. Не все освобожденные так поступают. Я стараюсь следить за какими-то одиозными товарищами, про которых знаю, что они точно опасные», — cказал Яшков.

Один из них, по его словам, сейчас работает таксистом. «Честно говоря, страшно за клиентов. Я всем оперативникам разослал его фотографии. Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — пояснил следователь.

Сколько всего в Санкт-Петербурге бывших заключенных, вернувшихся с фронта, Яшков не знает, но, по его мнению, «их хватает». Он также добавил, лично знает двух человек, которые «не удержатся».

Вернувшиеся с фронта бывшие заключенные регулярно становятся фигурантами новых уголовных дел. В Кемеровской области в конце июня был задержан и арестован ранее судимый участник войны Андрей Быков — по делу об убийстве 12-летней девочки после попытки ее изнасилования. Эта история получила большой резонанс. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала правоохранительные органы принять меры для защиты россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны и совершают новые преступления.

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