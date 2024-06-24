Суд арестовал дезертировавшего из армии военного, обвиняемого в попытке изнасилования и убийстве 12-летней девочки в Кемеровской области

Томский гарнизонный военный суд арестовал участника войны Андрея Быкова, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки после попытки ее изнасилования, сообщила пресс-служба суда.

Быков служил в армии по контракту, но в апреле 2024 года дезертировал из части, не вернувшись на службу. По версии следствия, 18 июня он отвел 12-летнюю девочку в безлюдное место и попытался изнасиловать, угрожая ей убийством. Когда она начала сопротивляться и попыталась убежать, Быков «с целью сокрытия указанного преступления, а также из мести за сопротивление», убил девочку, нанеся ей не менее двух ударов металлической заточкой в область груди и задушив штанами.

Быкову предъявлены обвинения в убийстве (пункты «в» и «к» части 2 статьи 105 УК), попытке изнасилования (часть 3 статьи 30 УК, пункт «б» части 4 статьи 131 УК) и дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК).

Быкова задержали 19 июня. В этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением 12-летней Карины Кабиковой. Вскоре ее тело нашли в колодце в городе Топки Кемеровской области со следами насильственной смерти.

Издания «Сибирский экспресс» и «Сибирь.Реалии» выяснили, что полный тезка Быкова был судим шесть раз за тяжкие преступления. В 2019 году он получил 13,5 лет колонии особого режима после того, как он задушил соседку на даче, сделавшую ему замечание.

Кроме того, издание «Сибирский экспресс» обнаружило, что полный тезка Быкова был в списке участников войны, вернувшихся из украинского плена в 2024 году, опубликованном телеграм-каналом «Шторм Z».

В видео, которое нашли журналисты, рассказывается, что Быков отбывал срок в кемеровской колонии № 29 и был завербован в подразделение Минобороны России «Шторм Z». Возраст Быкова из списка «Шторм Z» совпадает с возрастом задержанного СК по подозрению в убийстве. Также в видео рассказывается, что Быков родился в одной из деревень Топкинского муниципального округа.

О том, что Быков завербовался на войну из колонии, а затем вернулся из плена по обмену, также писало РИА Новости со ссылкой на источник.

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