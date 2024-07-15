Защита Жени Беркович и Светланы Петрийчук обжаловала приговор

Адвокаты режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, осужденных по обвинению в «оправдании терроризма», подали апелляционную жалобу на приговор во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

8 июля судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил Женю Беркович и Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Уголовное дело против них завели из-за спектакля «Финист ясный сокол». По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Обвиняемые своей вины не признали.

Решение суда раскритиковали многие общественные и культурные деятели. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, журналистки Катерина Гордеева и Ксения Собчак, писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и другие.